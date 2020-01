O prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio inaugurou na noite desta quinta-feira (09) a reforma do posto de Saúde da comunidade rural Gleba Dom Bosco. Somada a essa inauguração, foram entregues somente nesta semana, três unidades de Saúde totalmente reformadas e equipadas para atender a população. Outras pautas foram discutidas com os moradores em reunião na escola da comunidade.

“Nós estamos criando uma forma diferente de inauguração, uma forma mais pedagógica, não só descerrando a placa, uma forma de sentar com a comunidade e discutir o envolvimento dela para ajudar a gestão. Por exemplo, criando o conselho da saúde, o conselho escolar, envolvendo a comunidade no serviço. Essa semana é a terceira unidade de saúde que estamos inaugurando e eu estou muito feliz porque estou vendo a presença em peso da comunidade querendo melhorar cada vez mais as políticas públicas,” frisou o prefeito Zé Carlos do Pátio.

A gerente do Departamento de Atenção de Saúde Isis Moraes informou que a pedido do prefeito e atendendo a uma solicitação da comunidade, será proporcionado o atendimento com o médico uma vez por semana, antes esse trabalho ocorria de forma quinzenal e que também, ampliará o número de profissionais na unidade, de forma, a atender melhor os moradores.

A líder comunitária Luzia Isabel Ribeiro, que mora na Gleba Dom Bosco, há mais de 30 anos, agradeceu a entrega da reforma do posto de Saúde e o encaminhamento de outras demandas, como a reforma da escola.

“São muitas melhorias, graças a Deus, a nossa comunidade ficou desprezada por muitos anos e muitos anos, o prefeito está ajudando a nossa comunidade, principalmente na reforma da nossa escola que tem 50 anos e a reforma do postinho que ficou muito bonito”, agradeceu Luzia.

Dentre as pautas que foram discutidas com os moradores estavam a reforma da escola que era desativada, a rede de baixa tensão e a troca da caixa d’água.