A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando mais um canal de comunicação para que o cidadão usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) possa dar sugestões, elogios, reclamações ou apresentar reivindicações quanto ao atendimento prestado nas unidades, trata-se do projeto Ouvidoria Itinerante.

Segundo a coordenadora da Ouvidoria Sus Rondonópolis, Claudiane Martins da Silva, a Ouvidoria Itinerante percorrerá todas as unidades de Saúde do município para atender a população. Ela explica que toda semana, a equipe se deslocará para uma determinada unidade e ouvirá os cidadãos usuários do Sus.

Com o projeto nas unidades, além de divulgar o trabalho realizado pela Ouvidoria será um momento de aproximar e melhorar o serviço a população, através da comunicação com o usuário.

A coordenadora explica que o objetivo é melhorar continuamente o atendimento e o serviço a população, especialmente, a partir da visão dos usuários, por isso é importante que procurem o atendimento da Ouvidoria Itinerante.

Desde que iniciou neste mês, a Ouvidoria Itinerante já esteve presente nas unidades básicas de Saúde do Conjunto São José e na Vila Rica. Segundo Claudiane, com a presença da Ouvidoria nas unidades e a divulgação das ações, houve um maior contato dos usuários diariamente através do canal de atendimento pelo 0800 646 5100.

Além deste número, o cidadão que necessitar da Ouvidoria pode entrar em contato também pelo whatsapp (66) 98413-1385.