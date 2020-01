A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagraram uma operação integrada de fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso com foco nos motociclistas. Foram fiscalizadas 625 motocicletas, sendo que 93 acabaram removidas ao pátio.

Ao todo, foram emitidos 346 autos de infração, a maioria por irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação, como não possuir habilitação ou estar com CNH vencida ou suspensa. Um motociclista foi preso em Cuiabá, pois contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas.

A ação faz parte da Operação Rodovida e contou ainda com a participação de outros órgãos. Em âmbito nacional, segundo dados levantados pela operação, um em cada dez motociclistas circulam de forma irregular. As ações aconteceram em pontos das rodovias federais com maior índice de acidentes e infrações, especialmente perímetros urbanos.

A Operação Rodovida 2019/2020 iniciou em 20 de dezembro e segue até março. A ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF, tem como meta reduzir a violência no trânsito e os custos sociais deles decorrentes.