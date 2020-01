A geração de empregos com carteira assinada terminou o mês de novembro de 2019 com saldo negativo na cidade de Primavera do Leste (MT). Os dados são do último relatório divulgado pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

No total, 1.020 pessoas foram admitidas e 1.327 desligadas, terminando o mês com saldo negativo 307. O setor que mais desligou funcionários foi o de Indústria de Transformação, com saldo negativo 165. O 2° setor que mais demitiu foi o de Agropecuária com saldo negativo 159.

Já o setor de Comércio foi o que mais contratou. No total 319 pessoas foram admitidas e 302 demitidas, terminando o mês com saldo positivo 17.

Nenhuma pessoa foi contratada e desligada do setor de Administração Pública, sendo o único setor a terminar o mês com saldo 0.