Um jovem de 22 anos, identificado como Kevin Thiago Wits Costa, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (30), em Primavera do Leste-MT. Segundo a Polícia, a vítima vivia em situação de vulnerabilidade pelas ruas da cidade. Este foi o 5º homicídio registrado no município em menos de uma semana.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam por um terreno baldio. Elas perceberam que no local, usado para o consumo de entorpecentes, havia um corpo.

Ao chegarem no endereço, os policiais confirmaram a informação. A vítima apresentava lesões na cabeça, provavelmente provocadas por um pedaço de madeira. A Perícia Oficial e Identificação Técnica deve confirmar as causas da morte.

A família do rapaz esteve no local do crime e confirmou a identificação do mesmo.

Outros crimes

Este foi o 5º homicídio registrado em Primavera do Leste em menos de uma semana. Na última terça-feira (28), a vítima identificada como, Fabio Correia, estava em um veículo gol, quando foi surpreendida pelos suspeitos em uma motocicleta. Fábio chegou a sair do carro e andar por pelo menos 100 metros até cair, já sem vida.

No último domingo (26), um suspeito também em uma motocicleta, chegou em um bar do bairro Centro Leste, e efetuou disparos de arma de fogo atingindo três vítimas, duas delas morreram.

Em seguida, outro caso semelhante aconteceu no bairro São José. Dois jovens foram atingidos na região da cabeça, um deles veio a óbito após ter sido encaminhado para o Hospital Regional em Rondonópolis.