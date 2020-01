No ano de 2019 a cultura do milho em Mato Grosso apresentou números recordes para a

safra 18/19, que, apesar do maior custo produtivo, teve uma semeadura adiantada e um regime de chuvas ideal para a safra, o que possibilitou uma produção +2,36% maior ante o total observado no ano passado. As informações constam no Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Mesmo com o acréscimo na oferta, a demanda pelo cereal no estado se manteve firme e as cotações do milho no mercado interno dispararam. Esse movimento é reflexo da entrada de novas usinas de etanol à base de milho e da ampliação na capacidade das plantas que já estavam em funcionamento.

Outro fator altista para o ano: o dólar alcançou patamares recordes e contribuiu na formação dos preços – ainda que as oscilações em Chicago não tenham se alterado muito em 2019, o valor pago pela saca de milho em Mato Grosso continuou em alta, mesmo em períodos de maior de disponibilidade do cereal.

Como consequência de preços mais atrativos, a comercialização se encontra adiantada 7,03 p.p., alcançando já 98,75% da safra negociada. Nesse sentido, com os mercados interno e externo aquecidos para o cereal e as vendas antecipadas, o cenário para o

ano que vem tende a ser com preços firmes e uma menor disponibilidade de milho no estado.