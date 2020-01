O deputado estadual Thiago Silva iniciou os trabalhos neste ano na Assembleia apresentando o projeto de lei 06/2020 que visa a criação de um “Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios do Estado de Mato Grosso (PATEM)” através da celebração de convênios entre o Executivo Estadual e Municipal, buscando a parceria para a execução de serviços para elaboração de laudos, relatórios, levantamentos e investigações, pareceres, trabalhos de campo e medições de áreas de importância para o desenvolvimento tecnológico dos municípios mato-grossenses.

O fomento a tecnologia sempre foi uma das principais bandeiras do parlamentar. “Desde quando eu era vereador por Rondonópolis já criamos leis de apoio e fomento a tecnologia e agora estamos trabalhando no âmbito estadual para que colaboração entre as instituições para compartilhar informações técnicas”, disse Thiago Silva.

Com a implantação da lei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso estará autorizada a representar o Estado na celebração de convênios com os Municípios, tendo por objeto a implementação do “Patem” e o compartilhamento de informações para apoio a tecnologia no Estado de Mato Grosso.