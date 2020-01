Ingredientes

3 pães franceses amanhecidos (cerca de 150 g) esmigalhados

2 e ½ xícaras (chá) de leite (500 ml)

4 ovos

1 e ½ xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de manteiga derretida

½ xícara (chá) de uvas-passas escuras

Raspas de 1 limão

1 colher (chá) de essência de baunilha

Caramelo cremoso

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água (100 ml)

1 caixinha (200 g) de creme de leite

Modo de Preparo

Regue o pão com o leite e deixe em repouso por 10 minutos.

Bata a mistura no liquidificador com os ovos, o açúcar e a manteiga até a massa ficar uniforme. Sem bater, incorpore as passas, as raspas de limão e a baunilha.

Despeje em fôrma de cone central (21 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com açúcar.

Asse em forno médio preaquecido (180 °C), em banho-maria (use água quente), por cerca de 50 minutos ou até firmar (faça o teste do palito).

Desenforme morno e leve para gelar. Sirva com o caramelo cremoso.

Caramelo cremoso

Derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo sempre, até ficar dourado. Aos poucos, adicione a água, mexendo até o caramelo derreter. Adicione o creme de leite e aqueça, sem deixar ferver. Utilize frio.