Vanderson Daniel dos Santos de Carvalho, 19 anos, foi assassinado com uma facada no peito e pedradas na cabeça. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (1º), em Confresa (MT). Quatro menores de idade são apontados como autores do homicídio e foram detidos pela Polícia Militar.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o rapaz estava em uma festa de Réveillon quando se envolveu em uma briga com quatro menores de idade. Segundo testemunhas o motivo seria bebida alcoólica.

A briga foi interrompida por populares e Vanderson seguiu para tomar cerveja em um posto. Porém o bando não perseguiu a vítima até o estabelecimento. Por lá, Vanderson foi atingido por uma facada nas costas e depois levou várias pedradas na cabeça.

Os quatro menores fugiram, mas foram localizados e apreendidos na manhã desta quinta-feira (2). A Polícia Civil é responsável pela investigação.