A atriz Regina Duarte começou nesta quarta-feira (22) um período de teste para ver se assume ou não a vaga na Secretaria Especial de Cultura. Essa semana a atriz que tem contrato vitalício na Globo recebeu ao vivo o comunicado de que ele seria rompido, caso Regina aceitasse um cargo público (veja o vídeo abaixo).

Após uma conversa no Rio de Janeiro que ocorreu na segunda-feira (20), Regina aceitou o convite do presidente para fazer uma experiência no comando da Secretaria, que antes era comandada por Roberto Alvim, exonerado na semana passada ao copiar um discurso do ministro da Propaganda de Adolf Hitler, Jospeh Goebbels.

Regina usou a palavra “noivado” em suas redes sociais como metáfora para definir este período de teste. “As relações precisam passar pelo noivado para corrermos menos riscos de dar com os burros na água”, escreveu ela na terça-feira 21. “Estou de corpo e alma com esse governo, vocês já sabem. Apaixonada como sempre pelo meu país, louca para contribuir com a produção da alegria e felicidade geral”, declarou.