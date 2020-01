Uma numerosa comissão de moradores de bairros da região do Jardim Atlântico, foram recebidas em audiência na prefeitura, na tarde desta quinta-feira (23), onde puderam apresentar suas demandas e reivindicações de obras e serviços ao prefeito Zé Carlos do Pátio. A reunião dos moradores com o prefeito foi articulada e viabilizada pelo vereador Silvio Negri.

Os moradores dos bairros; Jardim Atlântico, Cidade de Deus, residencial Paraíso, Jardim Europa, Parque das Nações, Bispo Dom Pedro Casaldáliga, Sagrada Família e Altamirando, apresentaram uma série de reivindicações ao prefeito que ouviu, anotou e prometeu soluções rápidas para a maioria das demandas, já que muitas delas, se tratam de ações relativamente simples e de fácil solução.

Na verdade, a maioria delas consiste em pedidos de ajuda na recomposição da sinalização das vias e logradouros; limpeza e revitalização de praças e terrenos públicos, onde infelizmente alguns moradores ainda insistem em descartar lixo de forma irregular. Foi pedido ainda melhorias na iluminação pública, pois ainda existem muitas ruas às escuras que causam insegurança aos moradores e usuários, principalmente no acesso aos Residenciais, Parque São Jorge, e Pedro Casaldáliga e, ainda nas ruas transversais do residencial Jd Europa.

Os moradores também solicitaram pavimentação asfáltica (residencial Paraiso), construção de quadras esportivas e de areia; construção do muro da Escola Bonifácio Sachetti; e até a instalação de uma base avançada do SAMU na região.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O prefeito repassou aos presentes sobre o projeto de melhorias na iluminação pública na cidade onde serão substituídas as atuais lâmpadas de vapor de sódio de tom amarelado, por ‘lâmpadas de led’, mais econômicas, mais duradouras e com maior poder de iluminação pois possuem maior capacidade de “lumem” a um custo menor.

Segundo Pátio, inicialmente serão substituídas todas as lâmpadas das principais artérias, troncos comuns e corredores de ligação da cidade, num grande investimento de melhorias e embelezamento da cidade. Conforme o gestor, “iluminação pública de qualidade é mais segurança, conforto e tranquilidade para a população”.

MELHORIAS JÁ REALIZADAS

Todavia, vale ressaltar que a Prefeitura já realizou e está realizando inúmeros investimentos em melhorias na região, como: retirada do lixão (ecoponto) do Jd. Europa que incomodava a comunidade; plantio de grama e urbanização de várias áreas públicas na região; perfuração de um ‘super poço artesiano’ com capacidade de produção de 250 mil/litros água/hora, o que praticamente supre a necessidade de abastecimento na região.

Além destas obras, a prefeitura já licitou a reforma do Centro Comunitário do Jardim Atlântico; a revitalização e urbanização da rotatória de acesso a UFR e Jd. Atlântico; a construção da praça do Jardim Europa e, a construção da Creche do residencial Bispo Pedro Casaldáliga, entre outras.

Sem contar, a instalação de diversas academias populares na região e, talvez a ação mais importante, e que impacta diretamente na vida de cada morador, que foi a entrega de centenas de títulos de propriedade a moradores do residencial Pedro Casaldáliga.

Por fim, apesar de todos estes investimentos já realizados, os moradores do Atlântico ainda pediram que sejam readequadas as bocas de lodo do bairro, aumentando as caixas de coleta e drenagem de água; além, da substituição das tampas de PV das galerias de águas do Residencial Juscelino Farias que se encontram danificadas expondo os usuários a perigos de acidentes.