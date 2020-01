Policiais militares de Rondonópolis (MT) conduziram à delegacia um homem suspeito de violação de domicílio, no bairro Vila Goulart. A própria dona do bar chamou a PM, ao flagrar o bêbado dormindo no local.

A porta do comércio estava arrombada e cervejas tinham sido consumidas. De acordo com o boletim de ocorrência, a empresária, que também mora no mesmo terreno do bar, teria ouvido barulhos no estabelecimento durante a madrugada.

Segundo ela, sete garrafas de cerveja tinham sido abertas pelo invasor. Quando os militares chegaram, encontraram o homem ainda no local. Ele não apresentou qualquer resistência.

O suspeito é conhecido da região pelo vício em álcool e foi solto após acordo com a comerciante.