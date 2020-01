O calendário escolar de 2020 foi preparado pela Secretaria Municipal de Educação pensando no melhor para os 23.936 alunos matriculados na rede municipal de ensino em Rondonópolis. O ano letivo terá início no dia 12 de fevereiro para 68 unidades, ficando de fora apenas a Umei Jessica Adriana Ferreira Lima.

Antes mesmo da abertura para os alunos, o calendário inicia com o período de estudos pedagógicos realizado pelos servidores que atuam nas unidades de educação, ocorrendo do dia 3 ao dia 7 de

fevereiro.

O primeiro bimestre será de 12 de fevereiro até 30 de abril, no dia 4 de maio inicia o segundo bimestre indo até o dia 17 de julho. Em seguida começara o recesso escolar sendo de 20 de julho até 3 de agosto. A volta dos alunos está definida para o dia 4 de agosto marcando o começo do terceiro bimestre que termina em 9 de outubro. O último bimestre do ano começa no dia 13 de outubro e vai até 22 de dezembro quando encerra o calendário escolar de 2019.

A programação também prevê os feriados, sendo o primeiro na terça-feira de Carnaval, seguido da Quarta-feira de Cinzas, dessa forma emendará com a segunda-feira, não havendo aula nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro.

Abril contará com dois feriados, sendo a Sexta-feira Santa no dia 10 e Tiradentes na terça-feira dia 21, sem emenda com outros dias. No primeiro dia do mês de maio é feriado em alusão aos trabalhadores, não havendo expediente escolar.

No dia 11 de junho, celebra-se o Corpus Christi e apesar de cair nem uma quinta-feira, não será prolongado. A Independência do Brasil celebrada em 7 se setembro neste ano é uma segunda-feira.

Em 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, sendo assim será uma quarta-feira sem aula.

O dia 20 de novembro, sexta-feira, é marcado pelo importante histórico Dia da Consciência Negra, sendo feriado. A última folga do ano será em 10 de dezembro, quinta-feira, para celebrar o aniversário de Rondonópolis.