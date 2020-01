Uma caminhonete modelo S-10 foi localizada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21), após bater contra o muro de uma empresa no Distrito Industrial da região Salmem, em Rondonópolis-MT. Devido a colisão, a proteção de concreto e tela ficou bastante destruída e o veículo tombado.

De acordo com o proprietário do veículo, o carro havia sido roubado durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), informando sobre a ocorrência.

Roubo

Conforme o dono do veículo, ele e a família estavam dormindo, quando por volta das 2h da madrugada, três indivíduos invadiram a residência localizada no bairro Jardim Morumbi. Segundo a vítima, provavelmente, os suspeitos tenham pulado o muro do imóvel.

Além de caminhonete, os criminosos também levaram um aparelho de TV, joias e aproximadamente R$ 600 reais em dinheiro.