Hoje (30) foi uma tarde diferente para as crianças do terço do Grupo de Oração Sonho de Deus, da Paróquia São João Bosco. Foi dia de tomar sorvete no ‘Chiquinho Sorvetes’ com direito a exclusividade na loja.

As crianças foram convidadas para a pré-inauguração de mais uma loja localizada na avenida Lions Internacional, próximo ao cruzamento com a rua Dom Pedro II, que estará em funcionamento a partir 14h de amanhã (31).

De acordo com o gerente da unidade, Edermo Santos, as crianças tiveram acesso ao cardápio e puderam escolher o sorvete que mais as agradecem. Ele afirmou ainda que esse é um modo dos novos funcionários colocarem em prática tudo o que aprenderam durante a formação.

O Chiquinho Sorvetes irá funcionar todos os dias das 11h às 23h.