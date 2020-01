O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (20), a convocação de mais cinco candidatos que foram classificados no processo seletivo de 2019 do Hospital Regional de Rondonópolis.

De acordo com o documento, estão sendo convocados quatro enfermeiros e um maqueiro. O edital contendo os nomes de cada candidato pode ser encontrado neste link.

Os convocados devem se apresentar durante o período que vai desta segunda-feira até a próxima sexta-feira (24) no setor de recursos Humanos do Hospital. O horário é das 8h às 11h e das 13h às 17h, para a entrega dos documentos obrigatórios.

Tais exigências estão especificadas no anexo I do Diário Oficial, publicado no dia 12 de março de 2019, página 46 e 47.

Os candidatos aprovados na fase final, após a entrega de documento, estarão habilitados para iniciar suas atividades profissionais no dia 27 de janeiro. O contrato é por tempo determinado, e visa atender à necessidade emergencial de suprir profissionais na área.

O Hospital Regional de Rondonópolis está localizado na Rua 13 de maio, número 2366, bairro Jardim Guanabara.