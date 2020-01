O corpo estava em um local de difícil acesso, escondido no meu de um bambuzal às margens de um rancho nos fundos da antiga colônia Z3, próximo ao Cais, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, um andarilho encontrou o corpo em avançado estado de composição no final da tarde desta terça-feira (14). Ao perceber que havia algo estranho foi até a delegacia, que fica a poucos metros do local, e avisou os policiais.

Ao constatar que se tratava de um corpo humano, os policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa acionaram (DHPP) acionaram Perícia. Porém, com dificuldades para mexer no corpo os peritos chamaram uma equipe do Corpo de Bombeiros que auxiliar nos trabalhos.

Ainda de acordo com informações do exame de corpo de delito, a vítima é do sexo feminino, aparentando ter 25 anos.

Não havia nenhum documento de identificação no local. Diante da situação o corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal.

A polícia Civil deve investigar as causas da morte.