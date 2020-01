Rondonópolis (MT) é a 2ª cidade que mais exportou no Estado de Mato Grosso (MT), em 2019. O 1° lugar nas exportações fica para a cidade de Sorriso (MT), com US$ 1,8 bilhões em produtos exportados em 2019. Na comparação com outros municípios, Sorriso é o 22º maior exportador do país. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

A cidade de Rondonópolis exportou US$ 1,5 bilhões, o que representa 9,9% das exportações de Mato Grosso. No país, Rondonópolis é o 29º maior exportador. Os produtos mais exportados na cidade foram as tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja. Logo depois vem a soja triturada, com 14%, e o milho, com 12%.

Em 2019, os principais compradores dos produtos do município foram Tailândia, China, Indonésia, Japão e Coréia do Sul.