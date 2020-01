Em posse de um revólver calibre 22, um empresário reagiu a uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (16), em Rondonópolis-MT. A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que ouviu o barulho dos tiros no local.

Após ser informada sobre as características físicas dos suspeitos, e quais roupas eles estavam usando, a PM fechou o cerco na região no bairro Jardim Guanabara e conseguiu abordar um dos indivíduos.

O suspeito, ferido na mão direita, estava em posse de um revólver calibre 38, com duas munições aparentemente intactas.

O acusado foi encaminhado para a Unidade Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento, logo depois foi liberado, e encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia.

Na 1ª DP, segundo informações do suspeito, seu comparsa, mora na região do Parque Universitário e recentemente foi preso após ser flagrado jogando celular por cima do muro da cadeia feminina de Rondonópolis.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso, informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não teve acesso aos nomes dos envolvidos.