O dono de uma residência de 73 anos, localizada na Rua Floriano Peixoto, centro de Rondonópolis-MT, passou por momentos de terror na noite desta quarta-feira (08). Ele foi agredido por dois suspeitos armados que exigiam joias e dinheiro. Os indivíduos foram detidos por guarnições do 5º Batalhão e por uma equipe da Força Tática, grupo especializado da Polícia Militar.

Parecia o encerramento de um dia como outro qualquer. Mas ao chegar em casa, o proprietário acabou sendo abordado por dois suspeitos, sendo um adolescente de 17 anos, que invadiram sua residência e com muita agressividade solicitavam objetos de valor e muito dinheiro.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, após perceberem que havia algo errado. Os acusados estavam encapuzados. Os policiais realizaram um cerco no imóvel.

Um dos suspeitos tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi detido logo em seguida. O outro acusado tentou se esconder no telhado, mas também foi capturado pela Polícia. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos.

A vítima foi localizada em um cômodo nos fundos da residência, com várias lesões no rosto, supercílio, e com punho esquerdo aparentemente fraturado. Ela foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e encaminhada para unidade de pronto atendimento.

Na UPA, o idoso contou aos policiais que os suspeitos exigiam dinheiro e joias, além de ameaças de morte.

Na 1ª Delegacia de Polícia, o suspeito maior de idade foi identificado como José Renato Acunha da Silva de 30 anos.

A ocorrência foi registrada como tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.8002