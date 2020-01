O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis abriu nesta semana matrículas simplificadas para o Programa Educação para Jovens e Adultos (Proeja) integrado ao curso técnico em Administração. São 13 vagas ofertadas para o curso que será ministrado no período noturno.

Para se matricular e começar o curso ainda em fevereiro, basta se apresentar na Secretaria do Campus Rondonópolis entre os dias 29 de janeiro a 14 de fevereiro com os documentos listados no edital em anexo abaixo.

Com duração de 3 anos, o curso tem o objetivo atender pessoas com idade acima 18 anos, que tenham concluído apenas o ensino fundamental, mas que almejam uma melhor colocação no mercado de trabalho, através de uma qualificação. Por isso, ao final do ensino médio, o aluno terá direito também a um diploma de técnico administrativo.

A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente no IFMT – Campus Rondonópolis. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada dos candidatos, que deverão estar com todos os documentos exigidos no edital.

Para mais informações sobre a documentação necessária para efetivar a matrícula, entre em contato com o IFMT através do site www.roo.ifmt.edu.br ou pelo telefone 3427-2305.