Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (30), em Rondonópolis (MT), após usar drogas dentro de casa, surtar, agredir e queimar a orelha da esposa. A ocorrência foi registrada no bairro Edelmina Querubim.

De acordo com o boletim de ocorrência, nº 2020.8975, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h40, pela própria vítima, que estava com medo de morrer. Ela contou que o marido é dependente químico e ficou extremamente agressivo depois que usou drogas. Em seguida, a agrediu com socos e chutes durante toda a noite.

A vítima foi mantida em cárcere privado e teve o celular tomado pelo homem. Durante a sessão de espancamento, a mulher foi ameaçada de morte e teve a orelha queimada com um isqueiro. A vítima relatou ainda que foi obrigada a manter relação sexual com ele contra vontade, o que configura crime de estupro.

Quando o agressor dormiu a mulher acionou a Polícia Militar que foi ao imóvel e efetuou a prisão do agressor. A vítima solicitou medidas protetivas.

O caso foi registrado com o crime de lesão corporal e estupro com base da Lei Maria da Penha. O agressor passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (30), mas o resultado não foi divulgado no site do Poder Judiciário.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não tem mais o acesso aos nomes dos envolvidos.