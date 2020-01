Desde o ano de 2018, aparelhos de scanner corporal reforçam a segurança na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, em Rondonópolis-MT. Neste domingo (12), uma mulher foi presa após tentar entrar no presídio com substância aparentando ser maconha introduzida no corpo, durante o horário de visita.

Os aparelhos possuem um sistema avançado de imagens corporais capazes de detectar materiais metálicos e não metálicos que estiverem sob as roupas, na superfície ou interior do corpo dos visitantes das unidades prisionais.

Segundo informações do sistema penitenciário, a droga seria entregue para o esposo da mulher que está preso.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada para 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Vale ressaltar, que o scanner corporal obedece às normas brasileiras que regulamentam esse tipo de equipamento e tem autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear para uso em dependências do sistema penitenciário do país.