Higor Bruno do Nascimento de 23 anos foi detido após abandonar um veículo Fiat Uno nesta segunda-feira (06), nas proximidades do bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT. O carro havia sido furtado.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), informando que no endereço havia um veículo abandonado e que o mesmo havia sido furtado durante a tarde no bairro Rui Barbosa.

Ainda de acordo com as informações, após perceberem que o carro havia sido levado do local onde estava estacionado. Os próprios donos começaram a procurar o automóvel pelas ruas da cidade.

Ao encontrarem o Uno em uma rua do bairro Parque Universitário, chamaram a Polícia. O suspeito que ainda estava no carro, tentou fugir, mas foi detido logo depois e encaminhado para 1ª delegacia para as providências cabíveis.

As informações constam no Boletim de Ocorrência Nº 2020.5142