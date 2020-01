Enquanto caminhava por uma rua do bairro Jardim Belo Horizonte, um garoto de 12 anos foi roubado no início da noite desta terça-feira (21), em Rondonópolis-MT. A vítima encontrou uma viatura da Força Tática que realizava rondas pela região, repassou as características do suspeito que foi localizado e preso.

De acordo com as informações, o acusado abordou o garoto e roubou o aparelho celular. O indivíduo estava em uma motocicleta. Após rondas no bairro, os policiais da Força Tática, grupo especializado da Polícia Militar, conseguiram localizar o suspeito.

O indivíduo, juntamente com o veículo, foi encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia. Ainda segundo a Polícia, o suspeito já tem passagem e usa tornozeleira eletrônica.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso, informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não teve acesso aos nomes dos envolvidos.