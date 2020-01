Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) desmantelaram uma boca de fumo, na noite desta segunda-feira (20), no bairro Itamarati, em Cuiabá (MT). No local, foram apreendidos armas, drogas, dinheiro e materiais utilizados para o embalo do entorpecente. O dono da casa foi identificado, mas conseguiu fugir.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe fazia rondas quando recebeu uma denúncia sobre um ponto de venda de drogas. Em diligências ao local indicado, os militares se depararam com um suspeito na frente da casa que ao perceber a aproximação da viatura, fugiu. No momento em que tentava se esconder dos policiais, ele jogou no chão sete porções de maconha, que foram apreendidas.

O suspeito fugiu pelos fundos da residência. No imóvel os militares encontraram várias porções de maconha, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 22, várias placas de veículo e R$ 612 em espécie.