Foi presa na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá, uma quadrilha que aplicava golpes em sites de vendas pela internet. No local onde cinco pessoas foram presas, funcionava a “central de golpes”, a polícia apreendeu, vários celulares e cartões de créditos. A ação foi realizada por policiais da Ronda Ostensiva Móvel Tática (Rotam), da Polícia Militar.

De acordo com as informações da PM, o setor de inteligência do 9º Batalhão já vinha monitorando a residência devido a denúncias de que no local funcionava uma central de golpes praticados em um site de compra e venda na internet.

No local os militares encontraram quatro homens e uma mulher. Eles usavam as redes sociais e aplicativos de mensagens para se comunicar com as vítimas (vendedores), que geralmente anunciavam a venda de algum produto no site.

Um dos suspeitos foi flagrado na porta da casa, com uma máquina de passar cartão. Quando a equipe se aproximou, o suspeito correu para o interior da residência, derrubando um envelope com 9 balas de calibre 22 intactas.

Após o flagrante, os policiais cercaram e invadiram o local, encontrando os 5 suspeitos. Os acusados confessaram que o local funcionava como “central de golpes”. Os militares encontraram na casa, cerca de 10 celulares de diversas marcas, 25 cartões de crédito e débito, duas máquinas de cartão, 7 comprovantes de depósitos, 9 munições de calibre 22 e uma quantia de R$ 7.900.

Diante dos fatos todos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato e porte ilegal