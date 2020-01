Uma equipe da Rotam prendeu na quarta-feira (15.01) uma mulher e quatro homens suspeitos de estelionato, no bairro Alto do Coxipó, em Cuiabá. Com o grupo foram apreendidos 10 celulares de vários modelos e marcas, 25 cartões de bancos, duas máquinas de cartão, sete comprovantes de depósito, nove munições calibre 22 e R$ 7,9 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo era monitorado após denúncia, apontando suspeitos e local usado para golpes pela internet. Durante patrulhamento na área, os policiais flagraram um dos suspeitos, que ao perceber a aproximação da viatura entrou em um imóvel, largando munições na calçada. Os militares entraram no imóvel e abordaram os suspeitos.

Um dos suspeitos confessou que o grupo praticava golpes pela internet todos os dias e contou como a ação cirminosa era realizada. Segundo ele, era feito o vasculhamento da página de vendas pela internet e uma nova postagem de venda de produto era escolhida. O vendedor, possível vítima, era contactado com promessa de compra e pedido para que o anúncio fosse retirado da página.

Os suspeitos forjavam o pagamento em terminal bancário, utlizando envelope vazio, e ofereciam o mesmo produto pela metade do preço em um novo anúncio com perfil falso. Uma nova vítima fazia o pagamento, porém ficava sem o produto.

Ao ser questionado a respeito das munições deixadas na calçada, um dos suspeitos contou que as levaria para um conhecido que mora em um sitio.