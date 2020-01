Um homem com várias passagens policiai foi preso na noite desta quinta-feira (30), com mais de 200 porções de cocaína e maconha, no bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá (MT). O local, que funcionava como boca de fumo, foi descoberto após abordagem de rotina realizada por policiais do Batalhão de Rondas Ostensiva Tático Móvel (Rotam).

Segundo informações, uma equipe estava em rondas quando abordou o condutor do veículo Fox de cor vermelha por avaliar a atitude dele como “suspeita”. Dentro dentro do carro os militares encontraram uma porção média de maconha.

Questionado a respeito da droga, traficante confessou que vendia drogas em sua residência. Equipes da Rotam e da Força tática se deslocaram com o suspeito até o endereço.

No imóvel, no bairro Jardim Universitário, foram encontrados 15 porções de maconha, 190 porções de cocaína, uma balança digital de precisão e um carregador de pistola 380, e vários outros materiais utilizados para o embalo de drogas. Também houve a apreensão de R$ 201 em cédulas miúdas.

O traficante foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui várias passagens policiais por tráfico de drogas, desacato à autoridade e porte ilegal de arma de fogo.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não tem mais o acesso aos nomes dos envolvidos.