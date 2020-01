A safra de soja 19/20 apresentou o maior custo de produção da história de Mato Grosso,

obrigando os produtores a buscarem mais financiamento externo para pagar o custeio da lavoura. Nesta temporada, os bancos foram o destaque. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Conforme os economistas, houve maior liberação de recursos a juros livres para os agricultores, de forma mais ágil e não tão cara, pois, com a redução da Taxa Selic (taxa básica de juros da economia), ficou mais atrativo ao produtor acessar crédito a juros livres do que recursos do PAP (Plano Agrícola e Pecuário).

Ainda, vale ressaltar o leve recuo da participação de multinacionais no financiamento ao sojicultor, as quais, juntamente com as revendas, negociaram a maior parte do crédito via operações de barter.

Por fim, o total de recursos necessários para cobrir o custeio da soja em MT na safra 19/20 foi de R$ 22,5 bilhões, valor 12,7% maior que na safra 18/19.