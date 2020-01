Crianças em casa por causa das férias escolares? Atenção, pois o consumo de energia pode aumentar por causa da rotina diferente dos outros meses do ano. Crianças e adolescentes em casa usam mais ventiladores, computadores, videogames, televisão e, em geral, gostam de pensar com a porta da geladeira aberta.

“É preciso atenção para alguns eletrodomésticos que são vilões, como o ar-condicionado e chuveiro elétrico. Além disso, não podemos esquecer que equipamentos mais antigos tendem a gastar mais do que os mais novos. Então, toda a atenção é necessária”, explica Alex Fabiano Souza Silva, analista de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso.

Veja seis dicas para ajudar a economizar energia neste período de férias:

1. Use a ventilação natural e evite ao máximo ar-condicionado durante o dia;

Quanto mais quente do lado de fora, mais o ar-condicionado precisará usar energia elétrica para manter a temperatura agradável dentro de onde está instalado. Se ainda assim precisar ligar, lembre-se de manter as portas e janelas sempre fechadas quando o ar estiver ligado.

2. À noite, use a tecnologia a seu favor: programe o ar-condicionado para que ele desligue sozinho, de madrugada, após alcançar a temperatura desejada.

Atenção para um cuidado muito importante: a manutenção do aparelho. Lavando o filtro uma vez por semana e contratando uma limpeza profissional do aparelho ao menos uma vez por ano, ele vai exigir menos do compressor e consumir menos energia.

3. Precisa pegar algo na geladeira? Escolher antes de abrir é importante.

Quanto mais tempo fica aberta, maior é o consumo. Se a geladeira estiver instalada muito perto do fogão ou de janela por onde entre muito sol, a equipe da Energisa recomenda que se avalie a mudança de local. O calor faz com que o motor da geladeira consuma muita energia para manter o interior gelado.

Super dica: Para evitar o abre e fecha a toda hora durante as brincadeiras, vale deixar uma jarra com água e bastante gelo do lado de fora. Uma garrafa térmica grande, daquelas de piquenique, também pode ser muito útil neste período

4. Não está jogando? Desligue a TV e o videogame.

Videogames, computadores e aparelhos de TV devem ser desligados quando não estiverem em uso. No caso do computador, caso não seja possível desligá-lo totalmente, é importante ao menos desligar o monitor.

5. De dia, deixe o sol entrar!

Evite deixar lâmpadas acesas durante o dia. Janelas, cortinas e persianas abertas deixam entrar luz natural e renovam o ar do ambiente. À noite, procure acender somente as lâmpadas necessárias.

6. Coloque as crianças para gastar a própria energia.

Atividades como pular corda, pular elástico, pique-esconde, pega-pega, natação e bicicleta trazem benefícios adicionais: além da economia de energia, favorecem a socialização e a saúde, ao colocar o corpo em movimento.