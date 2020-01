Ingredientes

1 berinjela grande, picada em rodelas de 1 cm de espessura

1 lata de grão de bico, drenada

140g de iogurte grego

5 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho moído

Pitada de pimenta caiena

1 dente de alho pequeno, picadinho

600g de tomates maduros fatiados em rodelas de aprox. 0,5 cm

70g de sementes de romã

40g de folhas de coentro frescas

Pitada de sal a gosto

Modo de Preparo

Pré-aqueça o forno em 200 graus. Organize as berinjelas em camada única em uma assadeira com bordas, pincelando ambos os lados com azeite de oliva.

Em um pote pequeno, misture a páprica, o cominho, a pimenta caiena e o sal. Polvilhe sobre as fatias de berinjela, junto com os grãos de bico drenados.

Asse a mistura de berinjela e grãos de bico durante 30 minutos ou até que fique corada e macia, virando no meio do processo. Adicione os tomates nos últimos cinco minutos.

Em um pote, misture o iogurte e o alho e tempere com sal.

Depois de cozinhar, misture a berinjela, os grãos de bico e o tomate em um prato. Coloque um pouco de óleo na salada e tempere com romã, coentro e tempero a gosto. Sirva com o molho de iogurte.

Adicione um punhado de nozes ou sementes. As possibilidades são infinitas!