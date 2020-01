Ingredientes

1 litro de água + 1 colher (sopa) de vinagre + 1 colher (chá) de sal

2 berinjelas médias em tirinhas

½ xícara (chá) de azeite de oliva

½ xícara (chá) de azeitonas pretas fatiadas (reserve algumas inteiras para decorar)

50 g de uvas-passas escuras

Sal, orégano e pimenta-do-reino branca

1 baguete de metro (400 g)

200 g de muçarela fatiada

Modo de Preparo

Atenção: Esta receita requer ao menos 12 horas para apurar.

De véspera, leve ao fogo a água com o vinagre e o sal e, quando levantar fervura, adicione a berinjela. Deixe ferver por 3 a 4 minutos, escorra e espere esfriar (esprema para retirar o excesso de água).

Junte o azeite, a azeitona e as passas, ajuste o sal e tempere com orégano e pimenta a gosto. Tampe e leve à geladeira por, no mínimo, 12 horas.

Abra a baguete e recheie com a berinjela. Cubra com as fatias de muçarela, feche e prenda com palitos decorados com azeitonas.