Há anos a comunidade dos bairros Colina Verde, Parque São Jorge e Sagrada Família aguardam pelas obras de rede de esgoto na região. A administração Municipal, por meio do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear, está priorizando tais obras, a fim de universalizar o saneamento no município. No início da semana, a equipe da autarquia passou a liberar, para a população desta região, a ligação da rede interna à rede pública, concluída recentemente.

Até o momento, já foram feitos 97 quilômetros de rede. Destes, 3.500 ligações estão sendo liberadas. No valor de R$ 7,5 milhões, as obras foram feitas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A distribuição de um comunicado autorizando o morador a interligar-se à rede está sendo entregue de casa em casa e, a partir daí, o morador já está apto a realizar o serviço.

A equipe do Sanear explica que os moradores têm, no máximo, 30 dias para interligar-se à rede. “Os usuários que tiverem a permissão para interligarem suas redes e encontrarem dificuldade, que procurem atendimento pelos canais disponibilizados pelo Sanear, no telefone, whatsapp ou por meio de uma das quatro agências comerciais”, explicou o diretor Técnico da autarquia, Hermes Ávila.

O Sanear possui agências de atendimento nos bairros Parque Universitário, Vila Operária, Caixa D’agua, no Ganha Tempo ou pelo site www.sanearmt.com.br. Os canais de atendimento são pelo telefone 0800 647 2442 e WhatsApp (66) 9 9984-9090.