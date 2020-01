O reservatório do bairro Parque Universitário passará por manutenção nesta terça e quarta-feira (07 e 08 de janeiro). Com isso, o abastecimento de água nos bairros Pedra 90, Vila Olinda, Ana Carla e o próprio Parque Universitário ficará comprometido, bem como, a pressão da água será menor. A equipe do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear informa que a previsão para que o abastecimento seja normalizado é quarta-feira (08), no período da tarde.

A equipe do Sanear pede que os moradores racionem água, bem como, não realizem atividades que possam aumentar o consumo em suas casas, pois a distribuição da água será menor e, após a conclusão da manutenção, a distribuição é gradativa, levando um pouco mais de tempo para que todas as residências sejam abastecidas normalmente.