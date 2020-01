A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo desenvolveu importantes ações durante este ano com o objetivo de auxiliar os munícipes no sonho da casa própria. Conforme balanço da secretaria são mais de cinco mil imóveis em construção, por meio de programas habitacionais, além da aquisição do município de duas áreas para novos loteamentos urbanizados.

A secretaria ainda superou a meta da gestão e entregou mais de seis mil títulos definitivos de propriedade já registrados em cartório. Investidos em obras, a pasta fecha o ano com mais de R$ 500 milhões. São obras no setor habitacional, saúde, educação, meio ambiente e lazer.

“A Habitação está com investimento na ordem dos R$ 500 milhões, ou seja, meio milhão de reais que estão sendo investidos na cidade o que gera emprego e renda muito grande e receita ao município, como gera receita as empresas vinculadas ao sistema construtivo da cidade. Tudo isso é possível devido a dedicação e empenho que a gestão tem dado a secretaria e nós estamos retribuindo isso a população com loteamentos urbanizados e mais de cinco mil imóveis sendo construídos na cidade, que atenderão cerca de 20 mil pessoas graças a todo esse trabalho” frisou o secretário municipal de Habitação e Urbanismo Paulo José Correia.

HABITACIONAL

O setor de habitação é um dos focos da gestão municipal que tem viabilizado moradias e buscado reduzir o déficit habitacional. Segundo o secretário Paulo José Correia, mais de cinco mil moradias estão em obras, por meio do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, com os residenciais Celina Bezerra e Dona Neuma (faixa 1), o Residencial Melchíades Figueiredo Miranda (faixa 1,5) e o Viva Rondonópolis (faixa 2).

Além disto, o município adquiriu duas áreas, uma na região do Pedra 90 e outra na região do Residencial Alfredo de Castro que serão transformadas em dois novos loteamentos urbanizados, distribuídos em cerca de dois mil lotes, destinados a atender famílias que estão cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

“Este ano, apesar do governo federal não ter feito os repasses necessários e também não ter mantido uma política pública de habitação como em anos anteriores, nós conseguimos com alguns recursos já adquiridos e com novos empreendimentos lançados na cidade na faixa 1,5 e faixa 2 dentro do programa Minha Casa, Minha Vida alguns avanços, eu termino o ano feliz a frente da secretaria, diante do cenário nacional de nós estarmos com o investimento tão alto em habitação em Rondonópolis”, analisou o secretário Paulo José Correia.

Um momento de muita emoção neste ano foi o sorteio de casas do Residencial Dona Neuma tão aguardado pelas famílias pré-alocadas. “A gente sente o dever cumprido, mas ainda falta uma demanda grande de casas. A Prefeitura está comprando duas áreas para assentar mais duas mil famílias e estaremos entregando em breve mais mil apartamentos,” disse o prefeito Zé Carlos do Pátio durante o evento.

EDUCAÇÃO

O trabalho da secretaria também se estendeu para a área educacional. Quatro creches e duas escolas estão em construção para atender bairros como Mathias Neves, Bispo Pedro Casaldáliga, Magnólia, Padre Miguel (creches) e Residencial Dona Neuma e Dom Osório (escolas). As novas unidades escolares vão atender cerca de 2.100 alunos.

Outra importante articulação da pasta vai contribuir para o sonho da população de ter ensino superior público e gratuito. Com investimento de R$ 8 milhões, por meio de parceria com a iniciativa privada e através de medida mitigadora, a secretaria viabilizou a construção da sede da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) com a extensão de 7 mil m² de área construída. A sede terá capacidade para atender 1.812 alunos.

SAÚDE

Ainda dentro da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo estão em construção duas unidades básicas de Saúde (UBS) que vão atender a população do Residencial Alfredo de Castro e Padre Miguel. Um investimento em torno de R$ 2 milhões.

URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE

O investimento em Meio Ambiente e Urbanização, como meta do plano de governo primando pela qualidade de vida da população, também foi executado pela pasta. A secretaria atuou no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) e promoveu a revitalização e manutenção das matas ciliares às margens do Rio Vermelho e Córrego Piscina, bem como a interação do homem ao meio.

Ainda estão em construção, o parque Encontro das Águas na Vila Aurora e três praças que vão atender os bairros Res. Antônio Geraldini, Res. Altamirando e Vila Mineira (em frente ao IFMT). Dois salões de múltiplo uso também estão em construção para o bairro Padre Miguel e Res. Dona Fiúca.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O município está promovendo o maior programa de regularização fundiária da história de Rondonópolis. A administração já superou a meta e entregou mais de seis mil títulos definitivos de propriedade beneficiando milhares de famílias de 40 bairros da cidade. “A expectativa que em 2020 ultrapassaremos os 10 mil títulos definitivos de propriedade entregues. Alguns títulos que não foram entregues desse ano, como Alfredo de Castro, Mathias Neves, Arco-Íris, João Antônio Fagundes, Magnólia, Jardim Sumaré, uma série de regiões, iremos realizar em 2020”, disse o secretário.