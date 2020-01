Um homem de 36 anos foi morto à tiros na noite desta terça-feira (28), em Primavera do Leste-MT. O homicídio aconteceu na rua Vitória Régia no bairro Jardim Veneza. A vítima identificada como, Fabio Correia, estava em um veículo gol, quando foi surpreendida pelos suspeitos em uma motocicleta. Fábio chegou a sair do carro e andar por pelo menos 100 metros até cair, já sem vida.

Algumas pessoas alegaram ter escutado os tiros, mas não identificaram as características dos suspeitos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito.

Conforme informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a vítima foi atingida por cerca de 10 tiros na região do tórax e cabeça. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Primavera do Leste.

Ainda segundo informações de familiares, Fábio era natural do Estado do Paraná e estava morando há poucos meses em Mato Grosso. Ele era casado e pai de duas crianças (uma menina de 8 anos e um menino de 1 ano e 04 meses).

Outros homicídios

Este foi o quarto homicídio registrado em Primavera do Leste em menos de uma semana. No último domingo (26), um suspeito também em uma motocicleta, chegou em um bar do bairro Centro Leste, e efetuou disparos de arma de fogo atingindo três vítimas, duas delas morreram.

Em seguida, outro caso semelhante aconteceu no bairro São José. Dois jovens foram atingidos na região da cabeça, um deles veio a óbito após ter sido encaminhado para o Hospital Regional em Rondonópolis