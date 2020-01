“Respeito muito o servidor, mas ele não é uma classe de privilegiados. Ele tem que ser um servidor, um cidadão que tem direitos e deveres iguais a todos os cidadãos mato-grossenses”. A declaração é do governador Mauro Mendes (DEM) e foi dada na manhã desta segunda-feira (13) ao comentar sobre a aprovação do projeto de lei que reajusta de 11% para 14% a alíquota previdenciária a ser descontada dos servidores estaduais e de uma parcela dos aposentados e pensionistas.

De autoria do Governo do Estado, o projeto foi aprovado por 16 votos na Assembleia Legislativa na noite da última sexta-feira (10) durante sessão extraordinária que foi marcada por protesto de deputados de oposição, por alguns servidores e sindicalistas. Dos 24 deputados da Casa, sete votaram contra o projeto e teceram duras críticas ao governador Mauro Mendes.

Por sua vez, o chefe do Palácio Paiaguás comemora o resultado da votação e parabeniza os deputados que votaram a favor aprovação. “A votação aconteceu com tranquilidade, vencemos lá com 16 votos, não tem mais substitutivo, a votação encerrou. Só tem agora a redação final que não muda absolutamente nada daquilo que já está aprovado”, observa Mendes.

Em relação às críticas dos deputados contrários ao projeto e aos sindicatos que se mobilizaram para ocupar as galerias da Assembleia fazendo pressão para que os deputados não aprovassem a alteração, o governador minimiza.

“Aquilo que nós fizemos em Mato Grosso não é diferente daquilo que está sendo feito em todo o Brasil que é uma obrigação do governo estadual fazer. Consta na Constituição que todos estados terão que ter obrigatoriamente alíquota de 14%. Quem não o fizer coloca o Estado inadimplente perante o CPR, a Previdência Nacional”, justifica o chefe do Executivo mato-grossense.

Em caso de inadimplência com a Previdência Nacional o Estado não recebe transferências voluntárias e nem o aval da União para novos financiamentos. “Então isso praticamente inviabilizaria o estado de Mato Grosso. Por isso estão de parabéns àqueles deputados que entenderam isso e que votaram favoravelmente a 95% da população de Mato Grosso”, disse o governador.