A denúncia de uma suposta tentativa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), de comprar votos na Câmara de Cuiabá para cassar o mandato do vereador Abílio Júnior, o Abilinho (PSC), não passou de uma armação, ou seja, uma grande mentira.

Pelo menos é essa a versão mais recente apresentada pela servidora do Hospital São Benedito, Elizabete Maria de Almeida, a autora da denúncia contra o prefeito.

Inicialmente, ela alegava ter participado de uma festa na casa do vereador Juca do Guaraná Filho (Avante) entre a noite do dia 21 de novembro e a madrugada do dia 22 do ano passado, na qual, segundo ela, Emanuel estaria presente e oferecendo dinheiro a vereadores para votarem pela cassação de Abilinho.

Ela prestou depoimento na Delegacia de Combate a Corrupção (Deccor) nesta terça-feira (7) e admitiu que tudo não passou de uma armação para prejudicar Pinheiro politicamente.

Acompanhada do advogado Emerson da Silva Marques, Elizabete confessou, inclusive, que não esteve na casa de Juca do Guaraná, como havia afirmado anteriormente. Alegou que foi “induzida por Abilinho a prejudicar o prefeito Emanuel Pinheiro.