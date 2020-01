O uniforme do Operário Futebol Clube, time de Várzea Grande que fechou contrato com o goleiro Bruno, condenado a 20 anos de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio, não terá mais a logo da Cooperativa Sicredi.

A decisão de retirar a marca da camisa do clube várzea-grandense, tomada pela diretoria do Sistema de Crédito Cooperativo, ocorre após a confirmação sobre a contratação do goleiro Bruno.

Porém, oficialmente o Sicredi não entra em detalhes sobre a contratação de Bruno e nem sobre a retirada da marca das camisas do Operário.

Em nota, a assessoria se limitou a dizer que: “o patrocínio do Sicredi é com a Federação Mato-Grossense para o Campeonato Estadual de Futebol 2020”.