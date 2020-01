O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal de Mato Grosso (Sintap/MT) defende que a eleição suplementar para o Senado, já marcada para o dia 26 de abril, seja realizada no dia 4 de outubro juntamente com a eleição municipal.

Para isso, a diretoria do sindicato que representa servidores do Indea e Intermat enviou um oficio ao desembargador Gilberto Giraldelli, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), solicitando mudança na data.

Argumenta que a proposta visa reduzir gastos já que o Estado encontra-se em dificuldades financeiras, tanto que não vem pagando a Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores estaduais.

Conforme a presidente do Sintap, Rosimeire Ritter, “além da medida diminuir o impacto financeiro do Estado, reduzindo gastos, também facilitará para os eleitores, tendo em vista que poderão cumprir com suas obrigações eleitorais numa única data”..

O ofício foi protocolado junto ao TRE na manhã desta segunda-feira (27) e aguarda uma resposta oficial do presidente da Corte Eleitoral nos próximos dias.