Um adolescente de 14 anos foi atingido por um raio na cabeça, nas proximidades da rodovia MT-222, zona rural de Sinop (MT), na noite dessa quarta-feira (15). O garoto estava andando de bicicleta quando foi atingido e desmaiou. Ele foi socorrido e permanece internado no Hospital Regional da cidade.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, um soldado do bombeiro à paisana estava próximo ao local e presenciou o fato. O militar prestou os primeiros socorros no adolescente que passava por uma parada cardiorrespiratória reanimando a vítima com massagem cardíaca.

O capacete do adolescente ficou destruído. A equipe médica foi acionada e o garoto foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop ainda com vida.