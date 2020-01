O agrônomo Cezar da Costa Pereira Júnior, 28 anos, morreu preso às ferragens após capotar a picape Fiat Strada que dirigia. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (29), no km 82, da rodovia estadual MT-220, no município de Sinop (MT).

De acordo com a Polícia Civil, caminhoneiros acionaram a polícia após flagrarem o carro destruído em uma região de mata. No local, a guarnição percebeu que a vítima já não tinha sinais de vida. Porém, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para confirmarem o óbito. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O carro, que era de uma empresa de defensivos agrícolas para a qual o condutor trabalhava, ficou destruído. Cezar viajava sozinho.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e identificou múltiplas lesões, contusões e fraturas e escoriações, a maior parte dos ferimentos na região da cabeça.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop para a necropsia. O agrônomo deixa esposa e uma filha de quatro anos. A Polícia Civil investiga o acidente.