Uma capivara assustada invadiu uma residência localizada na região central do município de Sinop (MT), na manhã desta quarta-feira (29). Uma criança que estava no imóvel ficou em pânico quando o animal entrou no quarto para se esconder.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada do animal, que foi devolvido ao seu habitat natural. Segundo informações do 4°Batalhão de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada por volta das 7h para atender a ocorrência envolvendo o animal silvestre.

Quando chegaram no local, os bombeiros constaram que se tratava de uma capivara adulta que entrou no quintal de uma residência e se escondeu debaixo do assoalho de madeira.

No momento em que a equipe tentava fazer captura, a capivara correu e entrou num quarto causando pavor em uma criança que foi acalmada e retirada do local.

Por fim, o animal foi capturado na parte externa da casa, colocada numa caixa para animais e solta em área preservada na região da rodovia estadual MT-140.

Conforme os bombeiros, a capivara apresentava aspecto saudável. Mas tinha escoriações leves na cabeça e na região lombar, possivelmente causadas pelas tentativas de fuga.