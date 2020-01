A versão da Polícia Militar, aponta que a residencia foi invadida por quatro homens armados que amarraram as vítimas e as ser agrediram. Os criminosos roubaram objetos, colocaram no carro da família e fugiram sentido BR-163. Uma das vítimas conseguiu se soltar e ligou para Polícia Militar.

Durante perseguição, houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Em seguida, os criminosos em fuga capotaram bateu o carro. Dois morreram no local e dois foram socorridos, medicados e presos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.