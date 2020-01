A Polícia Civil do município de Sinop prendeu dois suspeitos de terem matado a tiros e depois colocado fogo no corpo do jovem Augusto Marinho Ferreira, 20 anos, em dezembro do ano passado. A mãe da vítima esteve no local e identificou o carro que era dela e o corpo do filho dentro.

O carro foi encontrado no dia 07 de dezembro em uma estrada na zona rural de Sinop.

Após investigações, os policiais descobriram que a vítima teria sido morta na casa de um dos suspeitos e depois colocado no carro e levado a zona rural onde o carro foi encontrado já carbonizado.

Um deles foi preso no interior do estado do Paraná e o outro em Sinop.

A vítima, segundo a polícia, fazia parte de uma facção criminosa e tinha uma vasta ficha criminal por homicídio e roubos. Um desentendimento entre o grupo teria gerado a execução.