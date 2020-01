INGREDIENTES

4 caixas de gelatina em pó de sabores diferentes (2 de morango, 2 de limão);

2 envelopes de gelatina branca em pó sem sabor;

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite (sem soro);

1 vidro de leite de coco.

MODO DE FAZER

– Prepare cada gelatina separadamente, diluindo cada uma delas em 250ml de água quente e 200ml de água gelada;

– Coloque em vasilhas separadas e leve à geladeira.

– Junte 5 colheres (sopa) de água fria à gelatina sem sabor e leve ao fogo em banho-maria até dissolver. Não deixe ferver;

– Bata no liquidificador: o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e a gelatina sem sabor diluída, até obter uma mistura bem homogênea;

– Corte as gelatinas de sabores em cubos;

– Coloque os cubos das gelatinas numa tigela grande e despeje sobre eles a mistura do liquidificador;

– Misture levemente, para não despedaçar os cubos;

– Coloque em uma forma de pudim grande com buraco no meio, previamente molhada com água fria (escorra a água);

– Leve à geladeira até ficar bem firme;

– Passe em volta uma faca de lâmina comprida e desenforme.

E para decorar, a dica é cobrir com calda de morangos! Fica uma delícia!