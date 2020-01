Uma britânica, sobrevivente de um câncer do colo do útero e que foi informada pelos médicos que não poderia ter filhos, deu à luz e ainda por cima a gêmeas que estão sendo chamadas de milagrosas.

Em 2017, Rebecca Allen, de 41 anos, de Norfolk, foi diagnosticada com câncer cervical em estágio inicial.

O diagnóstico mudou sua perspectiva de vida.

“Durante os meus 20 e 30 anos, eu era viciada em trabalho e estava sempre com o objetivo de alcançar a próxima faixa salarial ou cargo”, disse Allen.

“Uma criança não se encaixava na minha agenda lotada.”

“Mas depois do meu diagnóstico, percebi que nada disso era mais importante e queria ser mãe pela primeira vez”, acrescentou.

Mas havia um problema.

Allen disse que era solteira na época e queria encontrar “o homem certo” antes de iniciar uma família.

“Eu tinha 30 e poucos anos, estava solteira e tinha câncer, então não era exatamente bom para o meu perfil no Tinder”, brincou ela.

Cirurgia

Após seu diagnóstico, Allen passou por uma traquelectomia radical – uma cirurgia para “remover o colo do útero, a parte superior da vagina e o tecido de suporte circundante”, de acordo com a Sociedade Canadense do Câncer .

O procedimento geralmente é feito para que as mulheres que lutam contra o câncer cervical em estágio inicial possam ter filhos no futuro.

No entanto, aqueles que fazem a cirurgia geralmente correm um risco maior de aborto e precisam entregar um bebê por cesariana.

Amor

Logo após a operação, Allen disse que conheceu o homem com quem ela passaria o resto da vida.

“Eu sabia que dentro de alguns dias ele era o único, então, quando recebi tudo claro no meu check-up de seis meses, começamos a tentar um bebê”, disse ela, referindo-se a seu parceiro, Andrew Kirkwood, de 39 anos.

Allen ficou grávida, mas sofreu um aborto após 10 semanas.

Cerca de um mês depois, ela descobriu que estava grávida novamente – desta vez com gêmeos. Allen chamou a notícia de “choque”.

“Andrew e eu estávamos esperando más notícias, pois era uma gravidez de alto risco, então concordamos em não olhar para a tela do ultrassom”, ela disse sobre o ultrassom.

“Estava quieto na sala, então eu presumi que não havia batimentos cardíacos. Quando a enfermeira nos disse para olhar, eu não podia acreditar nos meus olhos para ver dois batimentos cardíacos.

Em junho, às 34 semanas, Allen passou por uma cesariana de emergência e, finalmente, deu à luz dois bebês saudáveis, Luna e Seren.

“É muito emocionante pensar que não tenho um, mas dois bebês milagrosos depois de acreditar que talvez nunca seria uma mãe”, disse ela.

“Sinto-me incrivelmente sortuda por ter gêmeas e sou completamente apaixonada por eles.”