A logomarca da Sony é comumente vista no interior dos carros, sempre em sistemas de som e conectividade. Agora, pela primeira vez, aparece do lado de fora da carroceria.

A empresa japonesa apresenta seu primeiro carro na CES 2020, feira de tecnologia realizada em Las Vegas. O protótipo chama-se Vision-S e é uma vitrine de soluções em mobilidade. Bosch, Magna e Continental, fornecedores com tradição no setor automotivo, são parceiras no projeto.

O estilo não é inovador e remete a outros carros igualmente elétricos. Os traços do veículo da Sony lembram o Tesla Model 3 e o recém-lançado Porsche Taycan. O diferencial do Sony está no recheio.

Os 33 sensores que permitem a direção autônoma funcionam como sonares que leem os arredores e evitam atropelamentos e colisões. Grosso modo, a tecnologia é similar à utilizada em aspiradores de pó robotizados que se movimentam livremente pela casa, mas com a possibilidade de reconhecer o que está à frente (ou atrás) e diferenciar objetos de pessoas e animais.

A rota é ajustada via GPS, mas a segurança ao rodar depende de conexão de alta velocidade. Assim como ocorre com os demais carros autônomos, a viabilidade do Vision-S depende da massificação da tecnologia 5G.

O quadro de instrumentos é composto por telas digitais que ocupam todo painel à frente do motorista e do carona. Os retrovisores foram substituídos por câmeras cujas imagens são exibidas em mostradores de alta resolução no interior do carro.

Há dois assentos na parte de trás, onde os passageiros têm monitores exclusivos para assistir vídeos ou acessar informações do carro ou do clima.

É possível entrar no Vision-S, desde que se tenha disponibilidade para aguardar a longa fila. Na manhã desta terça (7), primeiro dia da CES aberto ao público, o Vision-S era a atração mais disputada no estande da Sony.

A pintura tem dois tons: cinza fosco na parte de baixo e preto brilhante no teto. Os bancos são forrados de um material bege semelhante a couro, bem ao gosto do público americano.

Apesar de poder rodar sem a intervenção do motorista, o Vision-S não dispensa um ser humano atrás do volante. Isso o coloca ainda mais próximo do mundo real, embora a Sony não revele planos de lançamento.

De acordo com o material divulgado pela fabricante, o Vision-S mostra o que a empresa japonesa pode oferecer em mobilidade. O mais provável é que seja uma forma de apresentar tecnologias que serão vendidas às montadoras, estratégia semelhante à adotada pela Google ao exibir seu protótipo autônomo, há 10 anos.

Mas o Sony Vision-S apresenta mais elementos que o aproximam das ruas e até das pistas de corrida. O desempenho equivale ao de um carro esportivo, com aceleração de zero a 100 km/h em 4,8 segundos e velocidade máxima de 240 km/h.