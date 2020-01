Motorista de um Fiat Pálio foi socorrido em estado grave após bater de frente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (31), na BR-163, em Sorriso (MT). O motorista da carreta não se feriu e há suspeita de que ele tenha perdido o controle e invadido a pista contrária.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho da rodovia federal, o chamado para atender o acidente foi registrado por volta das 12h18. Com a força do impacto, os dois veículos pararam fora da pista e Pálio de cor vermelha ficou destruído.

O condutor do Pálio ficou preso às ferragens e foi retirado com apoio do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso, onde passa por atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado à imprensa.

As causas da batida serão investigadas pela Polícia Civil.

ALTO ARAGUAIA

Um motorista de 48 anos morreu numa colisão entre duas carretas, no quilômetro 18,6, da BR-346, no município de Alto Araguaia (MT). O acidente ocorreu nas primeiras hora desta sexta-feira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com placa de Mineiros (GO), que seguia de Alto Garças em direção a Alto Araguaia (MT) carregado com Soja, colidiu na lateral de outro veículo de carga, com placa de Maringá (PR), que trafegava no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros chegou a prestar atendimento ao motorista que ficou preso às ferragens. Porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.